كيف انسي ؟! - محمد رجب التركي

2021/10/10 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_رجب_التركي كيف انسي ؟ اليوم هو ذكري فراقك و لا تزال ظلمة الدنيا في وجهي و حول قلبي كما هي.



لا تزال جراح قلبي تعتصر بالألم و تغرق في اللهب… فلم يطفئها تقادم الأيام ، و لم يخفف من لظاها نسيم الأمل .لم يبق لي من نعيم دنياي بعدك ، إلا الذكريات التي تشدني نحوك و البقايا التي تنتمي إليك..فلا يطيب لي إلا أن اهرب من أسباب النسيان إلى ذكريات أحزاني.لا يؤنسني إلا الحديث عنك و استرجاع أيامي الخوالي معك ......





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