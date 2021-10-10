2021/10/10 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فشل رجل في الانتحار بالقفز عن ارتفاع 100 قدم من الطبقة التاسعة لمبنى شاهق في ولاية نيوجيرسي الأميركية، بعد سقوطه على سيارة “BMW”.وهبط الرجل البالغ من العمر 31 عاماً على سقف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أراد الانتحار فهبط على سقف سيّارة ونجا من موت محتّم “فيديو” المركز الخبري الوطني.

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