2021/10/10 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاحد، بيانا بعد انتهاء الانتخابات، مبينا انه سجل بعض الملاحظات على اداء المفوضية بشأن حرمان الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.وذكر البيان الذي تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يسجل بعض الملاحظات على اداء مفوضية الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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