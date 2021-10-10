اختناقات سلاسل التوريد في العالم.. أسواق عربية تحت التأثير

2021/10/10 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم انتعاش التجارة العالمية، وفق منظمة التجارة العالمية إلا أن مشاكل عديدة لا تزال تواجه سلاسل التوريد والإمدادات.

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