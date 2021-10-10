توب 5: انتخابات العراق.. ورد رئيس وزراء إسرائيل على دعوة ميركل لـ

2021/10/10 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من رد رئيس وزراء إسرائيل على دعوة المستشارة الألمانية لإقامة دولة فلسطينية، وانتخابات مبكرة في العراق لاختيار برلمان جديد، وعرض صورة خاشقجي على واجهة مبنى السفارة السعودية في واشنطن، مرورًا بوفاة "أبو القنبلة النووية" في باكستان عبدالقدير خان، وصولا إلى ضبط شرطة دبي "أكبر قضية مخدرات بالمنطقة"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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