2021/10/10 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..منتخبنا الوطني يواصل استعداداته لمباراة المنتخب الاماراتي يوم الثلاثاء المركز الخبري الوطني.

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