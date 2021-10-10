2021/10/10 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات.

وقال الشمري في مؤتمر صحافي، حضره مراسل السومرية، إن "القوات الأمنية أثبتت مجدداً أنها على قدر المسؤولية".

وأضاف أن "المفوضية العليا للانتخابات والتشكيلات الأمنية والعسكرية المختلفة كانت حريصة جداً على نجاح العمل الأمني"، مشيراً الى أن "الانتصار ما كان ليتحقق لولا اسناد المرجعية الدينية ودعمها الكبير".

وشهد العراق، اليوم الأحد، الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية المبكرة في بغداد والمحافظات، وبدأت عملية الاقتراع في السابعة صباحاً وأغلقت وانتهت عند الساسدة مساءً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري يعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري يعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).