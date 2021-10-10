مكافحة المخدرات تعلن القبض على عدد من المتهمين في 4 محافظات

2021/10/10 | 21:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 8 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في اربع المحافظات .وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزها ألقت القبض على 8 متهمين في محافظات “بغداد – كربلاء – ذي قار – ديالى ” بحوزتهم مادة الكريستال والحبوب …

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