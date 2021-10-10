تحالف الفتح يعلق على انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

2021/10/10 | 21:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق تحالف الفتح، الاحد، على انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت اليوم.وقال التحالف في بيان، إنه “بحمد الله، انتهت اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المهمة والمفصلية، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدير العاليين إلى شعبنا العراقي العزيز عامة وأمة الحشد والمقاومة خاصة للمشاركة فيها”.واعرب التحالف عن شكره …

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