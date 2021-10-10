المسرح الإجتماعي الواقعي - سعود سالم

2021/10/10 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم يوويتشي إيشي Yuichi Ishii مواطن ياباني في السادسة والثلاثين من عمره، يشتغل في شركة غريبة تسمى Family Romance توظف أكثر من ٨-;-٠-;-٠-;- ممثلا وممثلة من جميع الأعمار ومن ضمنهم بعض الأطفال والعجائز.



وإذا كنا جميعا نعرف أن المال لا يشتري كل شيء، وبالذات العواطف والأحاسيس الإنسانية كالحب والرحمة والحنان، فإن هذه الشركة تعمل على بيع المظاهر الخارجية لهذه الأحاسيس والعواطف.



حسب يوويتشي، فإن هدف ......





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