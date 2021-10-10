2021/10/10 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر 2022 قد يكون الأخير له لأنه على حد قوله لا يدري ما إذا كان سيتحمل “مواصلة كرة القدم من الناحية الذهنية” بعد تلك المحطة.وجاء كلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مونديال 2022 الأخير لنيمار المركز الخبري الوطني.

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