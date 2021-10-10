العبادي يهنئ الشعب العراقي بنجاح الانتخابات

2021/10/10 | 21:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ هنأ رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي الشعب العراقي بنجاح الانتخابات .وقال في العبادي في بيان صحفي :" اتقدم بالتهنئة لشعبنا العراقي الكريم، الذي اسهم اليوم بطيّ صفحة جديدة من تاريخه الحافل بالعطاء، لمشاركته في الانتخابات النيابية ".واضاف :" كما اتقدم بالشكر لكل من اسهم في اكمال هذا المنجز الوطني، ولكل مواطن اشترك وادلى بصوته، مع تأكيدنا لكل من قاطع، بأنّ المقاطعة ستحثنا اكثر على مواصلة السير على طريق الانقاذ والاصلاح والبناء، وتصفير المسافة بين المواطن والمسؤول وصولاً الى اعلى نسب مشاركة مستقبلاً ".واعرب عن امله بان تواصل المفوضية المستقلة للانتخابات عملها باعلان النتائج ضمن السقف المحدد، وان تبذل قصارى جهودها المهنية والمستقلة لانجاح التجربة الانتخابية خلال المراحل الاخيرة.وختم العبادي بيانه قائلا :" نعاهد الشعب العراقي ، من خلال (تحالف قوى الدولة الوطنية)، بأننا سنكون عند حسن ظنهم بنا، وسنبذل غاية جهودنا من اجل الايفاء بما وعدناهم به"./انتهى9

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