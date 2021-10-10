المحمداوي: نحتاج حكومة قوية لا تملأ عليها الارادات الامريكية

2021/10/10 | 21:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو تجمع العشائر الاسلامي، علي المحمداوي، اليوم الاحد، ان نحتاج حكومة قوية ذات لا تملأ عليها الارادات الامريكية، مشيرا ان الدعم لهذه الانتخابات كان كبيرا جدا ومن الجميع.وقال المحمداوي في تغطية خاصة انه “من حفز الناس واوصلهم الى صناديق الاقتراع هي المرجعية الرشيدة”.واضاف ان “نسبة الاقتراع على بعض التصريحات 43 بالمئة […]

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