شاب فرنسي يستعمل بيانات ماكرون لدخول أحد المستشفيات

2021/10/10 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عتقلت الشرطة الفرنسية في الـ5 من أكتوبر شابا لمحاولته دخول مستشفى باستخدام بيانات البطاقة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون والتي تم تسريبها عبر الإنترنت.

وقدم الشاب البالغ من العمر 19 عاما رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بماكرون عند باب مستشفى في مرسيليا في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه لم يخدع حراس الأمن الذين سمحوا له بالدخول قبل الاتصال بالشرطة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المراهق قال إنه استخدم الرمز الخاص بالرئيس “من أجل المتعة فقط”.

وأطلق سراح الشاب فيما بعد دفع غرامة مالية لتقديمه وثيقة صحية تخص طرفا ثالثا.

وتم تسريب بيانات ماكرون عبر الإنترنت الشهر الماضي ويزعم أن أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية لديه حق الوصول إلى قاعدة بيانات التطعيم الحكومية سرب تلك البيانات إلى جانب بيانات رئيس الوزراء جان كاستكس، علما أنه تم إلغاء تنشيط رموز QR لماكرون وكاستكس.

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