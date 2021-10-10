شباب العراق يتفوقون على تونس وديًا

2021/10/10 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهزم منتخب تونس للشباب، مساء اليوم

الأحد، أمام نظيره العراقي وديًا (1-2)،

على ملعب المنزه.

وتقدم متتخب العراق بثنائية، في

الدقيقة السابعة إثر ركلة جزاء، وفي

الدقيقة 19.

وقلص نسور قرطاج الفارق في الدق

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