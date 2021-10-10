الأردن يقسو على سوريا بخماسية ويصعد لنهائي بطولة غرب آسيا

2021/10/10 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب الأولمبي الأردني فوزا

كبيرا على نظيره السوري بنتيجة 5-2 في

المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن

الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا

لكرة القدم للمنتخبات تحت 23 عاما.

وتناوب على تسجيل خما

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