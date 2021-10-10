العراق: العثور على جثة متظاهر اختفى قبل أيام (صور)

2021/10/10 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني،، بالعثور على جثة

المتظاهر "حيدر الزاملي" بعد اختفائه

لمدة 4 أيام في الديوانية.





وقال المصدر اليوم، ان "الشرطة النهرية

انتشلت جثة المتظاهر حيدر الزاملي من

نهر الديوانية بعد اختفائه لمدة

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