اللجنة الامنية للانتخابات تصدر بيانا

2021/10/10 | 21:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة الأمنية للانتخابات، الأحد، نجاح الخطة الخاصة بيوم الاقتراع.

وذكرت اللجنة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (10 تشرين الاول 2021)، أن "المفوضية والتشكيلات الأمنية والعسكرية المختلفة كانت حريصة على إنجاح عملها وانتصارنا ما كان ليتحقق لولا إسناد المرجعية الدينية ودعمها الكبير".

وأضاف البيان، أن "قواتنا المسلحة أثبتت مرة أخرى أنها على قدر المسؤولية بنجاح الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات".

وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قد اصدرت في وقت سابق، أوامر صارمة بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع.

وكانت صناديق الاقتراع العام قد اغلقت في جميع المحافظات العراقية، في الساعة الـ 7 من مساء، اليوم الاحد، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت بغداد.

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