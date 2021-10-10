مقتل ضابط وإصابة منتسبين اثنين بسلاح قناص في كركوك

2021/10/10 | 21:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمقتل ضابط وإصابة منتسبين اثنين بسلاح قناص قرب مركز انتخابي في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عصابات داعش الارهابية قامت بالتعرض على مركز انتخابي مدرسة الخرطوم في قرية سطيح التابعة لناحية الرشاد بواسطة سلاح قنص مما ادى مقتل ضابط وإصابة منتسبين اثنين بجروح".

واضاف انه "بعد ذلك توجهت قوة من الشرطة الاتحادية لواء ١٩ فق٥ لمعالجة مصدر اطلاق النار وتم معالجتها وتم نقل المواد اللوجستية للمفوضية بدون اي ضرر او خرق".

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