2021/10/10 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد حبيب صادق: "مفرد بصيغة الجمع" مع تدويرالأرقام يمكن أن أجزّئ مراحل حياتي إلى عشرينات متداخلة، منها عشرون قبل الوظيفة وعشرون في التعليم الثانوي وثالثة في التعليم الجامعي.



وبمعيار النضال، عشرون في الحزب مطيعاً وعشرون منها مشاكشاً، إلى أن ضاق ذرع القيادة مني واتخذت قراراً بفصلي، لأقضي بقية حياتي النضالية مع مجموعات عديدة، أولها أصدقاء التقوا في رحاب المجلس الثقافي للبنان الجنوبي متحلقين ح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حبيب صادق: مفرد بصيغة الجمع - محمد علي مقلد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حبيب صادق: مفرد بصيغة الجمع - محمد علي مقلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).