2021/10/10 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاجرة وإطلاق نار بين أنصار الحلبوسي وعمليات الأنبار عقب الانتخابات

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