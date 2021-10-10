مناشدة عاجلة لعمليات البصرة بسبب النار العشوائي في أحد الأقضية

2021/10/10 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

ناشد قائممقام القرنة، علي غانم المالكي، اليوم الاحد، قائد عمليات البصرة بأرسال قطعات الجيش بسبب اطلاق النار العشوائي في القضاء.

وشهدت عدد من المحافظات، اطلاق نار من قبل انصار مرشحين حصلوا على اصوات عالية في الانتخابات النيابية المبكرة التي انتهت مساء اليوم الاحد.

وتسببت عمليات اطلاق النار الى سقوط عدد من المواطنيين بين قتيل وجريح فضلا عن تسببها بنزاعات عشائرية.

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