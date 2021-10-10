مفوضية انتخابات ديالى : نسبة التصويت في المحافظة 44 في المائة

2021/10/10 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلن مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى :" ان عدد المصوتين في المحافظة بلغ / 642 / الفا و / 313 / ناخبا ، بنسبة 44% من عدد الناخبين المسجلين البالغ مليونا و / 47 الفا و / 676 / ناخبا ./ انتهى

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