الفريق الشمري يعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات / موسع

2021/10/10 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلن نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الامنية العليا الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري عن نجاح الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات .وقال الشمري في بيان صحفي :" بفضل وتوفيق من الباري عز وجل وبعزم ثابت لا يلين لسواعد ابطال قواتنا العسكرية والامنية ، بتشكيلاتها وصنوفها كافة ، وبهمة واصرار المواطنين الكرام في كل محافظات عراقنا الكبير كافة وبدعم حكومي لا محدود للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، الذي رافقنا خطوة بخطوة واشرف على كل الخطط الأمنية والعسكرية الموضوعة لتأمين الانتخابات، تتشرف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن تعلن نجاح خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية الأنجح والاهم في البلاد بمحاورها الأمنية والاستخبارية والميدانية والإدارية والإعلامية والمجتمعية لتثبت قواتنا المسلحة البطلة مرة اخرى أنها على قدر المسؤولية وعند حسن ظن شعبنا العزيز وقيادتنا الحكيمة".واضاف :" ما كان لنصرنا هذا أن يتحقق لولا الاسناد المتواصل والدعم الكبير للمرجعية العليا الرشيدة في النجف الاشرف التي كانت وما تزال صمام أمان بلدنا ، وكذلك الجهود الجبارة التي بذلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى رأسها القاضي جليل عدنان خلف رئيس المفوضية ومجلس القضاء الاعلى ودعم وزيري الدفاع والداخلية في حكومة بغداد ووزير الداخلية في اقليم كردستان ورئيس اركان الجيش ورئيس جهاز مكافحة الارهاب ورئيس جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات وهيئة الحشد الشعبي ، وكافة قادة التشكيلات الأمنية والعسكرية المختلفة الذين كانوا حريصون على نجاح عمل اللجنة الأمنية ولم يدخروا جهدا في تقديم يد الدعم والاسناد ".وتقدم بالشكر ايضا لبعثة الامم المتحدة في العراق والمراقبين الدوليين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وكل المنظمات والنقابات المجتمعية ووسائل الإعلام المختلفة ونقابة الصحفيين والوزارات والهيئات الساندة التي أسهمت في نجاح الانتخابات .وتابع الشمري :" اكرر الشكر والعرفان للابطال من قواتنا الأمنية والعسكرية الذين لا زالوا مرابطين في واجباتهم لإنجاز الأمر الموكل إليهم على أتم وجه وعلى رأسهم اخواني اعضاء اللجنة الامنية العليا للانتخابات "./ انتهى9

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