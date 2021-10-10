خلال 18 يوما.. التحالف بقيادة السعودية يعلن نتائج عملياته في العبدية

2021/10/10 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أن عملياته الجوية على مدى 18 يوماً أوقفت اقتحام المتمردين الحوثيين لمديرية العبدية في محافظة مأرب.

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