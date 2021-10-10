تبون يشترط عودة السفير الجزائري الى باريس بالاحترام التام لبلاده

2021/10/10 | 22:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة بالاحترام التام لبلاده.وقال تبون في لقاء دوري مع وسائل الإعلام المحلية، انه "على فرنسا أن تنسى بأن الجزائر كانت يوما ما مستعمرة".وكانت الجزائر قد استدعت الأسبوع الماضي سفيرها في باريس بعد أن نقلت صحيفة لوموند عن ماكرون قوله إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس من "كراهية فرنسا".وفي اليوم التالي، أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وفقا لما قاله الجيش الفرنسي.

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