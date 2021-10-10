2021/10/10 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ينصب الاهتمام العالمي بشكل كبير على جائحة “كوفيد 19″، فتسعى الدول جاهدة لأن تلقح مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، لكن الإنفلونزا الموسمية التي توقع عددا كبيرا من الضحايا في كل سنة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فائدة غير متوقعة للقاحات كورونا..



البشرية ستطوق مرضا آخر المركز الخبري الوطني.

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