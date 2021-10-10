احالة فنان مصري مشهور للمحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات

2021/10/10 | 22:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر الفنان شادي نبيل خلف إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.

والمتهم شادي نبيل سليمان خلف، 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل بـ”أستديو ذات”، وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف.

ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

وبدأت الحكاية إثر تداول إحدى المتدربات في الورشة الخاصة للفنان شادي خلف منشورا تعلن من خلاله تعرضها للتحرش أثناء تدريبها.

وإثر ذلك، توالت الرسائل والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن العديد من الطالبات اللاتي ذهبن للتدريب في ورشته تعرضن للتحرش الجسدي واللفظي منه.

وشادي نبيل خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977، وهو ابن الشاعر الكبير نبيل خلف، شارك في العديد من الأفلام وكانت آخر أعماله، فيلم “الثلاثة يشتغلونها” ومن أبرز أعماله “365 يوم سعادة”، “هي فوضي”، “كلمني شكرا” و”حين ميسرة”.

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