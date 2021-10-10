كتل من حمم بركانية بحجم مبان تتدفق من بركان لابالما في جزر الكناري

2021/10/10 | 22:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدفقت الحمم البركانية عبر حديقة صناعية في جزيرة لا بالما إحدى جزر الكناري بإسبانيا.وتُظهر اللقطات الجانب الشمالي من البركان ينهار، وفقًا لمعهد جزر الكناري للبراكين.

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