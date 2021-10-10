اندلاع حريق في بغداد وفرق الدفاع تكافح النيران

2021/10/10 | 22:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية الدفاع المدني، الأحد، اخماد حريق اندلع داخل مطعم في منطقة المنصور وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مطعم (طربوش) للأكلات السريعة في منطقة المنصور شارع 14 رمضان وسط بغداد".

وأضاف، أن "الفرق طوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر انتشارها الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وأنهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

واوضح البيان، أن "سبب الحريق كان نتيجة تسرب غازي الطبخ من اسطوانة غاز داخل المطعم المذكور".

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