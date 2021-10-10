وزير الخارجية العراقي يوجه دعوة للشركات الصربيّة للمُساهمة في الاستثمار

2021/10/10 | 22:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاحد، الشركات الصربيّة للمُساهمة في الاستثمار في العراق.وقالت الخارجية في بيان، إن حسين “التقى نيكولا سلاكوفيتس، وزير خارجيَّة صربيا، اثناء زيارته إلى العاصمة الصربيّة بلغراد للمُشاركة في إجتماع الذكرى الستين للمُؤتمر الأول لدول عدم الانحياز في بلغراد”.وأجرى الجانبان، وفق البيان، “مُحادَثات تضمنت العديد من …

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