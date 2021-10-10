العبادي يتعهد بأن يكون تحالفه عند حسن ظن العراقيين

2021/10/10 | 22:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تعهد رئيس قيادة تحالف قوى الدولة حيدر العبادي، الاحد، ان يكون تحالفه عند حسن ظن العراقيين، مؤكداً ان التحالف سيبذل غاية جهوده من أجل الإيفاء بما وعد به.وذكر العبادي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “اتقدم بالتهنئة لشعبنا العراقي الكريم، الذي ساهم اليوم بطيّ صفحة جديدة من تاريخه الحافل بالعطاء، …

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