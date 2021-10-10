العبادي يطلق تعهداً للشعب العراقي

2021/10/10 | 23:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعاهد الشعب العراقي بأننا سنكون عند حسن ظنهم بنا، وسنبذل غاية جهودنا.

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