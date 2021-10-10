تعرف على قصة المنظمة الإرهابية “الأخطر” في أوروبا

2021/10/10 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بالتزامن مع الاجراءات المكثفة من جانب الحكومة الألمانية من أجل التصدي للتغلغل الإخواني في البلاد والعمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعة الإرهابية، حذرت تقارير استخباراتية من منظمة “رؤيا” الإخوانية، ووصفتها بأنها […]

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