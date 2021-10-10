خبير قانوني يفصل آلية تقديم الطعون في نتائج الانتخابات وطريقة حسمها

2021/10/10 | 23:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

فصل الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، آلية تقديم الطعون في نتائج الانتخابات وطريقة حسمها، عن طريق المحكمة الاتحادية.

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وذكر التميمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الاول 2021)، ان "النتائج التي ستعلنها مفوضية الانتخابات شبه نهائية وليست حاسمة لأنها قابلة للاعتراض أمام مجلس المفوضين خلال ٣ ايام من اعلانها، وفي حالة رفض الاعتراض يمكن للمتضرر اللجوء إلى الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات والمكون من ثلاث قضاة وقراراتها تكون باته"، موضحاً ان "الهيئة القضائية تحسم هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ الطعن".

وبين التميمي ان "هناك أنواع ثلاث من الشكاوى ..



الأولى الحمراء، والتي تؤثر على نتائج الانتخابات وبها أدلة وشهود، وأما الثانية هي الشكاوى الخضراء، فهي التي لا تؤثر على نتائج الانتخابات وليس فيها أدلة، والشكاوى الصفراء هي التي تفتقد إلى الشكلية والموضوعية المطلوبة وترد مباشرة".

واشار التميمي الى انه "بعد حسم كل هذه الشكاوى والطعون يقوم مجلس المفوضين بالمصادقة على النتائج وارسالها الى المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة ٩٣ ف ٧ من الدستور حيث تتفحص المحكمة الاتحادية الاسماء قانونيا ودستوريا فقد تكون هناك شكاوى بحق البعض تحسمه هذه المحكمة".

ولفت الى ان "التجارب السابقة تشير إلى عدم حصول تغيير كبير في النتائج".

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