تعرض إرهابي على نقطة للحشد في ديالى

2021/10/10 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتعرض نقطة امنية تابعة للحشد الشعبي لهجوم إرهابي شمال شرق بعقوبة.

وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هجوما إرهابيا استهدف احدى النقاط التابعة لأبطال لواء نداء ديالى حشد شعبي في منطقة العالي شمال قضاء المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر ان "حجم الخسائر لم يعرف بعد حتى الان".

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