مقتل واصابة جنود اتراك بهجوم صاروخي في سوريا

2021/10/10 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قتل جندي، على الأقل، في الجيش التركي، وأصيب آخرون بعضهم جراحهم خطيرة، جراء اصابة عربة عسكرية بقذيفة صاروخية بالقرب من مدينة مارع شمال حلب في سوريا .وقالت مصادر ميدانية في ريف حلب لوكالة "سبوتنيك" الروسية :" ان قصفا صاروخيا استهدف عددا من السيارات والآليات العسكرية التابعة للجيش التركي في منطقة مارع بريف حلب عند غروب شمس اليوم الاحد ، ما اسفر عن مقتل جندي تركي على الاقل، واصابة آخرين بجروح خطيرة".واضافت المصادر :" ان الجيش التركي استنفر جميع قواعده العسكرية في ما يسمى منطقتي "غصن الزيتون" ودرع الفرات" التي يسيطر عليهما شمالي سوريا"./انتهى9

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