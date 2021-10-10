ايطاليا ثالثة دوري الامم الاوروبية

2021/10/10 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ظفرت إيطاليا بالمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزها على بلجيكا (2-1) في المباراة الترتيبية التي احتضنها ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو اليوم الأحد.سجّل نيكولو باريلا الهدف الأول لإيطاليا في الدقيقة 47 وأضاف دومينيكو بيراردي الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص شارل دي كيتيلياري النتيجة لبلجيكا في الدقيقة 87 من عمر المباراة.وكانت إيطاليا بطلة أوروبا سقطت في نصف النهائي أمام إسبانيا (1-2)، في حين خسرت بلجيكا أمام بطلة العالم فرنسا (2-3)./انتهى9

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