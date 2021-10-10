الرئيس الجزائري يضع شرطا لعودة سفير بلاده إلى فرنسا

2021/10/10 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، إن عودة سفير بلاده إلى باريس "مشروطة بإظهار فرنسا احترامها الكامل للجزائر"، وفق تصريحات أدلى بها خلال لقائه ممثلين عن الصحافة الوطنية

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