الدكتور كاظم حبيب والحركة القرمطية ، الحلقة الثانية - ياسر جاسم قاسم

2021/10/10 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسر_جاسم_قاسم وهي تتعلق باباحة القرامطة للمرأة ويعلق عليها مدافعا" من قراءة مثل هذه النصوص يدرك الانسان مدى الكراهية التي كانت تتحرك في صدور جمهرة من المسلمين المتزمتين المرتبطين بالسلطة حينذاك ازاء هذه الحركات التي استطاعت ان تكسب جمهرة الكادحين وان هؤلاء عجزوا عن محاربة الحركة فكريا وسياسيا"كما ويعتبر حبيب ان مثل هذه الاتهامات هي الاداة التي تستخدمها القوى الظلامية والمحافظة لمهاجمة حركات التحرر الفكري و ......





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