رئيسة‭ ‬المراقبة‭ ‬الأوربية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭:‬نأمل‭ ‬التفات‭ ‬النخبة‭ ‬السياسية‭ ‬الى‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬الضئيلة‭ ‬

2021/10/10 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة‭ ‬مرشح‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ومقاطعة‭ ‬الشباب‭ ‬أبرز‭ ‬ظواهر‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬وتعهد‭ ‬بإعلان‭ ‬النتائج‭ ‬بعد‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬ بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ انتهت‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬بمقاطعة‭ ‬اغلبية‭ ‬الشباب‭ ‬لها‭ ‬واندفاع‭ ‬نسبي‭ ‬للمسنين‭ ‬وأعضاء‭ ‬التنظيمات‭ ‬الحزبية،‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬الناخبين‭ ‬ووعدت‭ ‬مفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬اعلان‭ ‬النتائج‭ ‬بعد‭ ‬اربع‭ ‬وعشرين‭ ‬ساعة،‭ ‬فيما‭ ‬‏أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ […]

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