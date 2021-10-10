2021/10/10 | 23:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وفاة مرشح في الموصل ومقاطعة الشباب أبرز ظواهر الانتخابات العراقية وتعهد بإعلان النتائج بعد 24 ساعة بغداد- الزمان انتهت الانتخابات العراقية بمقاطعة اغلبية الشباب لها واندفاع نسبي للمسنين وأعضاء التنظيمات الحزبية، وسط تقارير عن مشاركة اقل من ثلث الناخبين ووعدت مفوضية الانتخابات اعلان النتائج بعد اربع وعشرين ساعة، فيما أكد رئيس مجلس […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة المراقبة الأوربية في بغداد:نأمل التفات النخبة السياسية الى نسبة المشاركة الضئيلة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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