قتل شاب انتقد الانتخابات في جنوب العراق

2021/10/10 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية‭ -‬الزمان‭ ‬ضجت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬امس،بخبر‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬شاب‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬جثة‭ ‬هامدة‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬منطقة‭ ‬الديوانية‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬اختفائه،‭ ‬اثر‭ ‬اختطافه‭ ‬بعد‭ ‬نشره‭ ‬انتقادات‭ ‬للنتخابات‭ ‬والاحزاب‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ .‬واتهم‭ ‬ناشطون‭ ‬جهات‭ ‬حزبية‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬اغتياله،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ .‬وكان‭ ‬الشاب‭ ‬العشريني،‭ ‬حيدر‭ […]

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