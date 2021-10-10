عفواً أوربا..الرسالة لا تصل الى العنوان

2021/10/10 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام المراقبون‭ ‬الدوليون‭ ‬حسموا‭ ‬الامر‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬انّ‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬ضئيلة،‭ ‬ونقلوا‭ ‬الرسالة‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬السياسيين‭ ‬ظنّا‭ ‬منهم‭ ‬ان‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تؤثر‭ ‬فيها‭ ‬معايير‭ ‬المعطيات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ونتائجها‭ ‬المعمول‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭.‬ المشاركة‭ ‬الضئيلة‭ ‬حقيقة‭ ‬متوقعة‭ ‬وليست‭ ‬صدمة‭ ‬مفاجئة،‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬مرهق‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬سياسية‭ ‬ثقيلة‭ ‬لم‭ […]

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