اصابة مقاتل في الحشد الشعبي بهجوم لداعش شمال شرق بعقوبة

2021/10/10 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب مقاتل في الحشد الشعبي في هجوم لداعش على نقطة امنية شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال آمر لواء نداء ديالى للحشد الشعبي زحام الجبوري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان نقطة امنية مرابطة من لواء نداء ديالى ، تعرضت الى هجوم لداعش باسلحة القنص في قرية العالي ضمن قاطع شمال المقدادية ، شمال شرق بعقوبة ، اسفر عن اصابة مقاتل في الحشد الشعبي" .واضاف :" ان قوة امنية تعزيزية وصلت الى مكان الحادث وشرعت بعملية تمشيط لتأمين المنطقة "./انتهى

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