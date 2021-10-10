الحشد الشعبي يتصدى لتعرض “داعشي” شمال شرق المقدادية

2021/10/10 | 23:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تصدت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاحد، تعرضا لعصابات داعش الارهابية في محافظة ديالى.وذكر بيان لاعلام الحشد أن “قوة من لواء نداء ديالى بالحشد الشعبي، تصدت مساء الاحد، لتعرض شنه فلول “داعش” الإرهابي شمال شرق قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.” وأضاف، أن “عناصر في فلول داعش الإرهابي هاجم احدى النقاط التابعة للواء نداء بالحشد الشعبي في منطقة العالي، قبل ان يتصدى لهم ابطال اللواء”.

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