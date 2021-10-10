أمنية الانتخابات تعلن نجاح الخطة الخاصة بيوم الاقتراع

2021/10/10 | 23:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات، الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، نجاح الخطة الخاصة بيوم الاقتراع.

وقال رئيس اللجنة العليا في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "بفضل وتوفيق من الباري عز وجل وبعزم ثابت لا يلين لسواعد أبطال قواتنا العسكرية والأمنية بتشكيلاتها وصنوفها كافة وبهمة وإصرار المواطنين الكرام في كل محافظات عراقنا الكبير كافة، وبدعم حكومي لا محدود للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الذي رافقنا خطوة بخطوة وأشرف على كل الخطط الأمنية والعسكرية الموضوعة لتأمين الانتخابات، تتشرف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن تعلن نجاح خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية الأنجح والأهم في البلاد بمحاورها الأمنية والاستخبارية والميدانية والإدارية والإعلامية والمجتمعية لتثبت قواتنا المسلحة البطلة مرة أُخرى أنها على قدر المسؤولية وعند حسن ظن شعبنا العزيز وقيادتنا الحكيمة".

وأضاف "أيها العراقيون الأبطال ما كان لنصرنا هذا أن يتحقق لولا الإسناد المتواصل والدعم الكبير للمرجعية العليا الرشيدة في النجف التي كانت وما تزال صمام أمان بلدنا، وكذلك الجهود الجبارة التي بذلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعلى رأسها القاضي جليل عدنان خلف رئيس المفوضية ومجلس القضاء الأعلى ودعم السادة وزيري الدفاع والداخلية في حكومة بغداد ووزير الداخلية في إقليم كردستان العراق ورئيس أركان الجيش ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وهيئة الحشد الشعبي وكافة السادة قادة التشكيلات الأمنية والعسكرية المختلفة الذين كانوا حريصين على نجاح عمل اللجنة الأمنية ولم يدخروا جهدًا في تقديم يد الدعم والإسناد".

وتابع "شكرنا موصول لبعثة الأمم المتحدة في العراق والمراقبين الدوليين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وكل المنظمات والنقابات المجتمعية ووسائل الإعلام المختلفة ونقابة الصحفيين والوزارات والهيئات الساندة التي أسهمت في نجاح الانتخابات".

وختم بالقول "وأكرر الشكر والعرفان للأبطال من قواتنا الأمنية والعسكرية الذين لا زالوا مرابطين في واجباتهم لإنجاز الأمر الموكل إليهم على أتم وجه وعلى رأسهم أخواني أعضاء اللجنة الامنية العليا للانتخابات، حفظ الله العراق حرًا أبيًا وبلدًا ديمقراطيًا ينعم شعبه بالأمن والأمان والاستقرار ويكون منطلقًا للإشعاع والوحدة".

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