العقلية العربية وجائزة نوبل، متعة الفوز أم متعة الرحلة! اليس مونرو ومارغريت أتوود مثالا. - جاكلين سلام

2021/10/10 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاكلين_سلام هل المتعة في جائزة نوبل أم في الطريق إليها؟ عودة الى اليس مونرو، الكاتبة الكندية الوحيدة التي فازت بالجائزة عام 2013، وتعذر عليها الذهاب الى استكهولم لاستلام الجائزة لكونها مريضة بالسرطان في تلك الفترة.



وذهبت نيابة عنها ابنتها لتلقي الكلمة وتستلم التكريم.



***عام 2006- تورنتو، كندا كنت أعمل طوعا في التنسيق للأمسية الكبيرة التي أشرف عليها (PEN (Canada> كان حضوري يقتصر على ال ......





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