2021/10/10 | 23:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ciNUo70u4_I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المدير السابق في مفوضية الانتخابات العبدلي يقارن انتخابات اليوم عن ما قبلها) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المدير السابق في مفوضية الانتخابات العبدلي يقارن انتخابات اليوم عن ما قبلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).