مفوضية الانتخابات تحدد ساعة اعلان النتائج

2021/10/10 | 23:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، ان نتائج التصويت ستعلن يوم غد الاثنين عند الساعة الثالثة ظهرا.

واضافت المفوضية في تصريحات لوسائل اعلام مختلفة، بينها NRT عربية (10 تشرين الاول 2021)، أن "النتائج النهائية سوف تعلن بعد أسبوعين تقريبا بعد التحقق من الشكاوى".

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