الاولمبي العراقي يخسر امام السعودية

2021/10/10 | 23:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب الاولمبي العراقي، الأحد، أمام نظيره السعودي في نصف نهائي غرب آسيا.

وذكر تقارير اعلامية، اليوم (10 تشرين الاول 2021)، إن "منتخبنا الاولمبي خسر بهدف واحد امام المنتخب الاولمبي السعودي في نصف نهائي غرب آسيا.

وسجل هدف المنتخب السعودي اللاعب خالد عيسى الغنام.

ونزل الاولمبي العراقي بتشكيلة تألفت من حسن احمد لحراسة المرمى، وحسن رائد وعباس ياس و محمد الباقر للدفاع، وصادق زامل وزيدان إقبال ومنتظر محمد ومنتظر عبد الامير واحمد سرتيب ومؤمل عبد الرضا للوسط، ورضا فاضل للهجوم.

وسيلاقي المنتخب العراقي نظيره السوري على المركزين الثالث والرابع بينما سيلاقي الاولمبي السعودي نظيره الأردني في المباراة الختامية.

وظهر المنتخب العراقي الأولمبي بالزي الأبيض الكامل في المباراة، بينما ظهر الاولمبي السعودي بالزي الأخضر.

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